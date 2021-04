Flavio Briatore ha spento 71 candeline in compagnia dei suoi affetti di sempre: il figlio Nathan Falco e l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci.

Nonostante si siano separati da ben 4 anni, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci continuano a condividere i loro momenti più importanti: in occasione del 71esimo compleanno dell’ex marito la stessa showgirl calabrese ha festeggiato in sua compagnia, apparendo persino sulla torta a 4 piani (su cui era stata realizzata una caricatura della famiglia “al completo”). Il post è stato commentato anche da Heidi Klum, ex compagna dell’imprenditore (e madre di sua figlia Leni), che ha scritto un semplice “Buon compleanno!”.

Flavio Briatore: il 71esimo compleanno

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno sempre sottolineato il loro affetto e la loro stima reciproca e così, dopo la loro discussa separazione (nel 2017), i due hanno continuato a dar fede al proposito di comportarsi come una qualsiasi famiglia. Per il 71esimo compleanno dell’imprenditore la showgirl gli è stata accanto durante i preparativi per i festeggiamenti e per le foto di rito con la torta (che guarda caso aveva impresso una caricatura della loro famiglia).

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

I rapporti dopo la separazione

Più volte Elisabetta Gregoraci e Briatore hanno affermato di voler mantenere saldi i loro rapporti per il bene del loro bambino, Nathan Falco. “Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito, ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione”, ha dichiarato la showgirl a Libero Quotidiano. A causa della vicinanza tra i due si è più volte vociferato un ipotetico “ritorno di fiamma”, ma la questione è sempre stata smentita dai due diretti interessati. Di recente Elisabetta Gregoraci ha rivelato di avere un ammiratore segreto, ma per quanto riguarda l’amore la showgirl continua a definirsi single.