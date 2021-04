Belen Rodriguez è volata in un lussuoso resort alle Maldive in compagnia della sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese.

A ridosso delle feste pasquali e del compleanno del figlio Santiago (il 9 aprile), Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno deciso di concedersi del tempo tutto per loro in un lussuoso resort alle Maldive. La coppia, più felice ed unita che mai, molto presto avrà una bambina (che hanno deciso di chiamare Luna Marie). Sui social in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che Belen si era già concessa delle fughe d’amore alle Maldive anche in compagnia dei suoi ex (con Stefano De Martino nel 2019 e precedentemente con Andrea Iannone e Fabrizio Corona).

Belen Rodriguez e Antonino alle Maldive

Approfittando degli ultimi mesi da “coppia” prima dell’arrivo della piccola Luna Marie, Belen e Antonino Spinalbese si sono concessi una vacanza all’insegna dell’amore e del relax alle Maldive. La showgirl si è lasciata fotografare più bella che mai sul bagnasciuga, con il pancino in bella mostra.

Sui social c’è chi non ha potuto fare a meno di notare che le Maldive sarebbero tra le location preferite dalla showgirl per le sue fughe d’amore: in passato vi andò anche con l’ex marito, Stefano De Martino, e l’ex fidanzato Andrea Iannone. Durante la sua liaison con Fabrizio Corona destarono scalpore alcune loro foto in pose osé proprio alle Maldive.

L’arrivo della seconda figlia

A inizio estate Belen dovrebbe dare alla luce la piccola Luna Marie, seconda figlia per lei e prima per l’ex hair stylist milanese (che per amore della showgirl avrebbe deciso di dedicarsi alla sua passione per la fotografia). Belen ha confessato che la gravidanza sarebbe stata ardentemente desiderata da lei e Antonino, e ha confessato che sarebbe giunta dopo un primo aborto spontaneo da lei subito durante i primi mesi della loro relazione.