Il Maurizio Costanzo Show ospiterà Malika Chalhy, la ragazza balzata alle cronache per aver denunciato i genitori dopo il suo coming out.

Il 14 aprile Maurizio Costanzo intervisterà in esclusiva Malika Chalhy, la ragazza 22enne di Castelfiorentino che ha ricevuto insulti e minacce di morte dai genitori dopo aver confessato loro di essere lesbica. Sulla vicenda le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine, mentre molti artisti e personaggi tv si sono mobilitati a sostegno della ragazza (per la quale è stata aperta una raccolta fondi).

Maurizio Costanzo Show: ospite Malika Chalhy

Dopo che la drammatica storia di Malika Chalhy ha fatto il giro del web, Maurizio Costanzo ha deciso d’intervistare la 22enne nel suo famoso show mercoledì 14 aprile.

Maurizio Costanzo

Malika è stata cacciata di casa, insultata e minacciata di morte dai suoi genitori dopo aver fatto coming out. Sulla vicenda la procura di Firenze ha aperto un fascicolo, mentre in tanti – tra personaggi famosi e non – hanno espresso la loro solidarietà alla ragazza. Tra questi anche Alessandra Amoroso, Fedez e Elodie (che nei giorni scorsi si erano espressi anche in merito al DDL Zan contro l’omotransfobia).

La solidarietà dai personaggi famosi

La storia di Malika ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando la solidarietà da parte di centinaia di persone. Sulla questione Fedez aveva scritto nelle sue stories: “Non posso immaginare cosa significhi sentirsi dire certe parole da voltastomaco da parte di un genitore che ti ha messo al mondo (…) il rifiuto di una figlia da parte di una mamma attaccata ad uno stigma sociale che purtroppo è ancora vivo perché estremamente attuale nella nostra società cosiddetta ‘civile’ e ancor più triste costantemente alimentato”. Alla gara di solidarietà nei confronti della ragazza si sono uniti anche Emma Marrone, Mahmood e tanti altri, che attraverso i social hanno rilanciato la raccolta fondi in suo sostegno.