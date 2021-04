Cosa ci fa Elisabetta Canalis in bikini sul divano di casa? Semplice, fa letteralmente impazzire tutti i suoi followers.

Elisabetta Canalis continua ad essere una vera star del web anche lontano dall’Italia e dal piccolo schermo. L’ex velina sarda di Striscia la Notizia, che da anni ormai risiede a Los Angeles insieme alla figlia Skyler Eva e al marito, il chirurgo americano Brian Perri questa volta ha voluto davvero scatenare tutti i suoi followers in rete, come? Mostrandosi in pose sensualissime sul divano di casa con tanto di bikini. Due scatti che hanno immediatamente suscitato una pioggia di like e di complimenti per la bella showgirl italiana.

Elisabetta Canalis, sensuale in due pezzi sul divano

Per Elisabetta Canalis sono momenti davvero spensierati questi, la bella showgirl sarda, dopo aver trascorso alcune settimane in Italia, è infatti rientrata nella sua splendida dimora a Los Angeles dove si è concessa un pò di relax in piscina con alcuni amici e accompagnata anche dalla musica. Si è poi lasciata immortalare, sul suo profilo Instagram, stesa sul divano con indosso degli stivali ed un bikini a triangolo in pose davvero super sexy.

Gli scatti bollenti che Elisabetta Canalis ha condiviso in rete e che hanno lasciato senza fiato i suoi fan, sono stati accompagnati anche da questa didascalia: “Quale canzone vi ha tenuto più compagnia negli ultimi mesi? Which song kept u sane during these past months?”

Anche Arisa commenta gli scatti di Elisabetta Canalis

Le foto di Elisabetta in poco tempo hanno raggiunto migliaia di like e apprezzamenti e fra questi, è apparso anche quello della cantante Arisa che ha voluto omaggiare pubblicamente la bellezza della Canalis rispondendo sotto al suo post con una famosissima canzone di Raf,“La più bella del mondo“.