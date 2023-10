Dopo gli avvistamenti alieni, Flavia Vento è tornata a far parlare di sé confessando di aver visto la Madonna al Parco di Roma Golf Club.

Dopo aver generato ironia e curiosità sui social affermando di aver avvistato degli ufo, Flavia Vento è tornata a far parlare di sé affermando di aver avvistato la Madonna in un famoso golf club di Roma e di aver ricevuto da lei un messaggio su alcuni presunti eventi futuri.

“La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al Parco di Roma Golf Club. Era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà”, ha scritto la showgirl sui social.

Flavia Vento

Flavia Vento e la Madonna: la confessione via social

Ancora una volta Flavia Vento è tornata a far parlare di sé sui social. La showgirl di recente era balzata agli onori delle cronache per aver affermato di aver avuto alcuni avvistamenti alieni e, finora, non ha ritratto la questione e anzi, in una delle sue ultime interviste per MowMag ha detto:

“Io a settembre ho visto veramente una cosa molto strana in cielo. Questa stella che si muoveva emanando una luce fortissima, non era un aereo. E poi stava proprio davanti alla costellazione di Orione che è una delle più magiche, anche gli Antichi la veneravano. L’ho scritto su Twitter e tutti hanno cominciato a prendermi in giro. Perché quando parli degli alieni, la gente pensa sempre che sia fantascienza. Le persone non è che capiscano molto, non hanno una mente aperta. Ne avevo visto anche un altro nelle Marche, 6 anni fa. Era una cosa che si muoveva a scatti. Abbastanza particolare”. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?