Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone.

Elodie e Andrea Iannone stanno vivendo un momento di crisi? L’indiscrezione è stata riportata da Deianira Marzano, a cui una fonte anonima avrebbe lasciato intendere la questione. La cantante e il pilota hanno sempre vissuto con il massimo riserbo la loro storia e infatti, al momento, sulla questione non sono emerse conferme. I due si decideranno a rompere il silenzio ora che il rumor è di dominio pubblico? In tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

Elodie

Elodie e Iannone: le voci sulla crisi

Da oltre un anno Elodie e Andrea Iannone fanno coppia fissa e, secondo i rumor in circolazione, i due sarebbero recentemente andati a convivere nella lussuosa casa di lui a Lugano. Adesso, secondo Deianira Marzano, la coppia starebbe vivendo una brusca battuta d’arresto ma, sulla questione, non sono ancora emerse conferme e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori retroscena.

All’inizio della sua storia con il pilota, Elodie aveva confessato a Verissimo: “Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità.” Per la cantante quella con Iannone è stata la prima storia importante dopo la fine di quella vissuta con Marracash e sono tanti i fan a sognare per i due un futuro insieme.