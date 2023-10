Totti e Noemi hanno assistito allo spettacolo di Pio e Amedeo finendo al centro di una battuta sull’ex moglie di lui.

Francesco Totti, Noemi Bocchi e Lino Banfi hanno partecipato allo spettacolo di Pio e Amedeo al teatro Brancaccio di Roma e, com’è stato evidente a tutti, una battuta dei comici sulla separazione di Totti da Ilary Blasi non ha mancato di creare alcuni momenti d’imbarazzo per la coppia.

“Da quando t’ha cacciato Ilary…”, ha detto Amedeo Grieco creando per un istante il gelo tra i due vip. La questione si è presto risolta tra le risate e gli applausi del pubblico e nessuno si è pronunciato ulteriormente in merito alla vicenda.

Pio e Amedeo: la battuta gela Noemi e Totti

Com’è noto Ilary Blasi e Francesco Totti non si sono separati pacificamente e, per questo, senza dubbio, si è creato non poco imbarazzo tra Totti e la sua nuova compagna quando, allo spettacolo di Pio e Amedeo, i due comici hanno menzionato proprio l’ex moglie dell’ex calciatore e madre dei suoi tre figli.

In seguito alla separazione, Ilary Blasi ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle cause dell’addio e, alcuni mesi dopo il suo ex marito, è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma (l’imprenditore tedesco Bastian Muller). In tanti sono curiosi di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi in merito alla questione e se lei e l’ex marito chiariranno le cause relative al loro addio.