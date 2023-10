La stella nascente dell’opera Patricia Janeckova si è spenta a soli 25 anni a seguito della sua battaglia contro il cancro.

Il mondo della musica piange Patricia Janeckova, stella nascente dell’opera che da oltre un anno combatteva contro una forma di cancro molto aggressiva. Lei stessa aveva raccontato la sua battaglia contro la malattia e il suo ritiro dalle scene e, alcuni mesi fa, era riuscita a realizzare il suo sogno di sposare l’attore slovacco Vlastimil Burda. “Uno dei giorni più belli della mia vita”, aveva scritto via social.

Patricia Janeckova è morta: lutto nel mondo della musica

La 25enne Patricia Janeckova è scomparsa a seguito della sua battaglia contro il cancro. L’artista aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro il tumore al seno ed era considerata un simbolo della lotta contro la malattia.

Nel 2022 a causa di essa aveva dovuto bruscamente interrompere i suoi impegni musicali e, a giugno di quest’anno, ha sposato Vlastimil Burda, realizzando quello che lei stessa aveva affermato fosse il suo ultimo desiderio.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa e la tragica notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno per i suoi molti fan di tutto il mondo. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e la sua famiglia non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali in merito alla sua scomparsa o sui suoi funerali.