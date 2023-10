L’inedito di Anna Castiglia a X Factor ha generato non poche polemiche ed è stato preso di mira dalla Comunità ebraica.

L’inedito della cantante catanese Anna Castiglia ha generato non poche polemiche a X Factor e la comunità ebraica ha sottolineato che, estrapolato dal suo contesto, il brano potrebbe avvalorare alcuni luoghi comuni legati all’antisemitismo.

“Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei”, recita infatti una strofa del brano.

X Factor: polemiche per l’inedito di Anna Castiglia

A X Factor la giovane cantante Anna Castiglia ha presentato il suo inedito Ghali, che ha descritto come un “inno alle colpe con cui far riflettere sul fatto che daremmo colpa a qualsiasi cosa pur di non assumerci le nostre responsabilità”. Il brano ha raccolto i pareri favorevoli da parte della giuria del talent show ma, a quanto pare, non avrebbe fatto lo stesso tra alcuni membri della comunità ebraica che, a causa di alcune strofe presenti nel testo, hanno affermato che esso possa avvalorare alcuni episodi di antisemitismo. La vicenda – riportata da AdnKronos – avrà ulteriori sviluppi?

Vittorio Pavoncello, presidente della Federazione Italiana Maccabi, che raccoglie e organizza le attività sportive e culturali nelle comunità ebraiche, ha detto ad AdnKronos: “Il testo contiene anche della genialità, personalmente, però, credo che chi la ascolta superficialmente potrebbe pensare che è ancora un pensiero corrente quello che gli ebrei dominano le finanze mondiali. Quella frase estrapolata potrebbe avvalorare luoghi comuni di antisemitismo”.