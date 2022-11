La nuova manovra del governo ha portato dei cambiamenti sostanziali sulla Flat tax. Scopriamo quali sono.

Il Consiglio dei ministri ha appena approvato la nuova manovra che riguarda la flat tax.

Fino ad oggi, infatti, il reddito massimo consentito era di 65mila euro. Ben presto, però, le cose cambieranno seppur in modo inizialmente progressivo. E a ciò si aggiungerà anche una manovra volta ad evitare qualsiasi tentativo di evasione.

Ecco quindi, quali sono tutte le novità e chi riguardano in modo particolare.

Come cambia la nuova flat tax

Inizialmente la prima proposta, che poi è la stessa proposta precedentemente da Matteo Salvini, era quella di estendere la flat tax a redditi che arrivavano fino ai 100mila euro. Le risorse, però, non sono abbastanza e per il momento si è quindi deciso di optare per una cifra di 85mila euro.

calcolo iva

A questa è stata poi aggiunta anche una flat tax incrementale al 15% e che avrà una franchiglia del 5%. Quest’ultima però sarà concessa solo a chi ha dei redditi che arrivano e non superano i 40mila euro. Questa aliquota sarà applicata su una quota del reddito registrato quest’anno e paragonato a quello dichiarato nei tre anni precedenti.

Al via anche la manovra anti evasione

Il governo ha previsto anche una manovra volta ad evitare l’evasione finalizzata a pagare meno tasse. Al momento, infatti, si corre il rischio che chi ha dei ricavi più alti in un anno, cerchi di abbassare quelli dell’anno successivo per rientrare nel così detto regime forfettario.

Con la nuova stretta prevista dalla legge di Bilancio, invece, una volta superati i 100mila euro di ricavi si uscirà direttamente dal regime agevolato. Cosa che porterà quindi ad emettere nuovamente fatture con partita iva ordinaria. Al contrario, se si superano gli 85mila euro previsti, anche stando al di sotto dei 100, uscirà dal regime forfettario l’anno successivo.

Una stretta che serve a prevedere e limitare il rischio di evasione fiscale. Cosa che con il tempo dovrebbe consentire di avere le finanze giuste per poter portare il limito massimo della flat tax da 85mila euro a 100mila euro. Situazione in cui, molto probabilmente, salirebbero anche le cifre imposte dalla manovra anti evasione.

