Lavoro, famiglia e tanto altro. Fiorello si racconta e lo fa alternando momenti di serietà ad altri siparietti simpatici.

Viva Rai 2, l’attualità, il lavoro e la famiglia. Tocca tutti gli argomenti possibili Fiorello nella sua intervista a Oggi. Lo showman, sempre molto impegnato, ha rivelato diversi aspetti della sua quotidianità e ha poi svelato anche un curioso retroscena relativo alla prossima edizione di Sanremo.

Fiorello: soldi, famiglia e Sanremo

Fiorello

Sono tanti gli argomenti che Fiorello ha affrontato. Uno di questi il rapporto con i soldi anche nell’ottica delle recenti discussioni sull’uso del contante e del pos: “Ho un grande rispetto del denaro. Cerco di farne buon uso e di avere una relazione più sana possibile. Le confesso una cosa: non ho mai liquidi addosso”.

E ancora sul tema: “Il fatto di avere il cellulare e di avere una carta di credito a tetto limitato è un toccasana. Adoro potermi vivere la pigrizia di prendere un caffè e sventolare il cellulare, per me è una roba incredibile. Mia figlia, invece, è arrabbiata per questo fatto, dice: ‘Mi dai 2 auro?’, e io non li ho, e lei: Basta con questo cellulare’”. “Sono un uomo che non fa girare l’economia perché non compro nulla. Solo piccole spese legate al quotidiano o alle esigenze familiari. A tutto il resto, per fortuna, pensa mia moglie”.

Spazio anche al Festival di Sanremo condotto dal suo caro amico Amadeus e alla presenza di Chiara Ferragni: “Devo essere sincero: io e Ama erano due anni che ci provavamo. Poi a un certo punto lui mi dice: ‘Ciuri, guarda il Tg1’, e lì ha annunciato la Ferragni. L’ho chiamato e gli ho detto: ‘Ce l’hai fatta’, e lui: ‘Non ho mai mollato’. Con Ama prima o poi tutti cedono. Però, sappiatelo, lui a me le cose non le dice: io non sapevo un nome di un cantante in gara, di un ospite… Pensi che quando è venuto alla prima puntata di ‘Viva Rai 2’ non mi aveva detto neanche che avrebbe annunciato da noi la presenza di Francesca Fagnani al Festival”.

Di seguito anche la copertina di Oggi dedicata allo showman e condivisa in un post su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG