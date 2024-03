Episodio tragicomico al Tg2 dove il giornalista ha commentato pubblicamente, senza saperlo, il duetto tra Fiorello e sua figlia.

In occasione della Festa del Papà, a ‘Viva Rai 2’ con Fiorello, si è esibita anche la figlia dello showman, Angelica. Il duetto ha emozionato tutti i presenti e i telespettatori tanto da essere ripreso, poi, anche al Tg2 che ha dedicato un servizio al padre e alla ragazza. Peccato che sul lancio del pezzo il giornalista Piergiorgio Giacovazzo abbia dimenticato di avere il microfono aperto e si sia lasciato andare ad un commento tragicomico…

Fiorello e la gaffe del Tg2

Rosario Fiorello

Come detto, nella puntata di ‘Viva Rai 2’, in occasione della Festa del Papà, Fiorello si è esibito in compagnia di sua figlia Angelica. Un momento davvero magico che ha fatto emozionare i presenti e anche i telespettatori che ogni mattina seguono la trasmissione dello showman.

Il duetto padre-figlia ha commosso anche il web ed è stato persino citato al Tg2. Peccato che proprio il telegiornale, ed in particolare il giornalista Piergiorgio Giacovazzo siano incappati in una gaffe epica.

L’uomo, lanciando il servizio dedicato proprio allo showman e a sua figlia, si è dimenticato di avere il microfono ancora aperto e ha commentato quanto accaduto con tanto di passaggio “acceso” sulla giovane Angelica.

Il giornalista ha detto: “Che carini…. Adesso questa c’avrà 12 tras…”. La parola in questione, forse, è trasmissioni ma il giornalista non ha fatto in tempo a terminarla perché l’audio, a quel punto, è stato staccato.

Le reazioni alla gaffe

Immediatamente dopo il Tg2, la gaffe del telegiornale e del giornalista sono diventate virali. Sul web, tantissimi utenti si sono divertiti a commentare l’episodio: “Ma dai, poverino. Che figura”, “Ora dovrà scusarsi pubblicamente con Fiorello”.

Molti si sono già spinti su quella che potrà essere la replica dello showman: “La prossima puntata di ‘Viva Rai 2’ sarà dedicata a questo giornalista sicuramente ahahah”.

Staremo a vedere…

Di seguito anche un post su X che riguarda la gaffe del giornalista e l’audio: