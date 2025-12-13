Non solo “Mamma ho perso l’aereo”: i film di Natale per bambini da vedere (e rivedere)

Da Polar Express a The Nightmare Before Christmas: ecco quali sono i migliori film di Natale per bambini da vedere.

Spesso nel periodo delle feste natalizie, anno dopo anno, in televisione vengono riproposti le ennesime repliche dei soliti film. Ma tra Dvd, Blu-Ray e piattaforma streaming varie, è possibile avere un catalogo molto più ampio sulle pellicole da vedere o anche da far vedere ai più piccoli. In questo articolo vediamo proprio quali sono i migliori film natalizi per bambini che non bisogna assolutamente perdere.

I film di Natale per bambini da vedere

Mamma ho perso l’aereo è un grande classico di questo periodo. Vero che è uno di quei film che solitamente è dato in replica in TV, ma è anche uno di quelli che fa sempre piacere rivedere. Specialmente ai bambini.

Restando negli anni ’90 non si può non citare Miracolo nella 34a strada, una favole di Natale in chiave moderna diretta da Les Mayfield in cui il protagonista è Kriss Kringle, un uomo assunto da un grande magazzino per fare da Babbo Natale ma che sostiene di essere il vero Babbo Natale.

Qualche similitudine con Miracolo nella 34a strada la troviamo anche in Zampa e la magia del Natale, film diretto da Robert Vince in cui Babbo Natale perde la memoria e si ritrova a lavorare in un grande magazzino.

Se Babbo Natale è un simbolo positivo del Natale, il Grinch è invece quello negativo. Ma tra i film di Natale per bambini che consigliamo non può mancare Il Grinch di Ron Howard con protagonista Jim Carrey.

In questo elenco di film non può poi mancare Lo Schiaccianoci in 3D, film diretto da Andrej Končalovskij che è ispirato al celebre balletto Petr Ciajkovskij.

I film d’animazione di Natale per bambini da vedere

Passando ai film d’animazione di Natale per bambini non si può non citare The Nightmare Before Christmas di Henry Selick ma prodotto da Tim Burton. Un piccolo capolavoro del genere.

Altro piccolo capolavoro è Polar Express di Robert Zemeckis, il cui protagonista è un bambino che non crede a Babbo Natale ma che, la notte della vigilia, si ritroverà a vivere un’incredibile avventura a bordo di un fantastico treno a vapore.

Parlando di film di Natale per bambini la Disney, con almeno una sua pellicola, non poteva mancare in questa selezione: il film che consigliamo è A Christmas Carol, adattamento cinematografico a Canto di Natale di Charles Dickens.

Chiudiamo questa lista con un film di Natale per bambini di Netflix: Klaus – I segreti del Natale. Altra pellicola da non perdere.