Ilary Blasi si trova a Tokyo ma ha fatto infuriare qualcuno. La showgirl, infatti, è stata beccata mentre saltava la fila.

Ilary Blasi si trova a Tokyo e ha condiviso alcuni scatti del suo viaggio con i suoi fan. Ma mentre la showgirl si gode la sua vacanza, anche un altro personaggio famoso italiano si trovava in Giappone. Stiamo parlando di Mirko Alessandrini, noto anche con il nickname Ciccio Gamer, uno dei più famosi youtuber italiani.

Lo youtuber ha condiviso con i suoi follower un video che ha fatto infuriare il web, che si è scagliato contro Ilary Blasi. Ecco che cosa è successo.

Ilary Blasi salta la fila: l’ira del web

In un post Instagram Ilary Blasi ha mostrato alcuni istanti del suo viaggio in Giappone.

Ma ciò che non mostra la showgirl lo ha condiviso lo youtuber Ciccio Gamer, che attraverso le sue storie ha raccontato: “Oggi mentre stavo in fila per fare la foto a Shibuya alla statua di Hachiko abbiamo incontrato Ilary Blasi. Ma sinceramente il suo comportamento non mi è piaciuto. Ve ne parlerò in un video“.

Poi continua: “Il Giappone non è un parco divertimento, le file vanno rispettate, poi è normale che i giapponesi ci vedano male, non possiamo fare sempre quello che ci pare, non siamo in Italia“.

Ilary Blasi: la reazione del web

Sotto all’ultimo post della conduttrice televisiva sono arrivati centinaia di commenti che criticano il comportamento della Blasi.

“Porta rispetto ai giapponesi e vedi di non saltare la fila come hai fatto per la statua di Haciko. Ti hanno sm**dato, ogni giorno peggiori come persona, vergognati. Abbassa la cresta e porta rispetto ai giapponesi che siamo tutti umani” scrive qualcuno.

Qualcun altro scrive “Amo però non dovevi saltare la fila!” e ancora “Che fai la foto del cane mentre salti la fila non la pubblichi?“.

La showgirl risponderà agli attacchi degli utenti? Non ci resta che attendere per scoprirlo.