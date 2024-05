Il patrimonio di Michael Schumacher si sta esaurendo a causa delle costose cure. La moglie mette in vendita orologi e proprietà.

Michael Schumacher non si è più ripreso dal tragico incidente in montagna, e da allora non si hanno che poche rare notizie sulle sue condizioni di salute. Aleggia il mistero su come stia veramente oggi l’ex pilota di Formula 1, ma le ultime notizie giunte sono sconvolgenti.

Infatti, pare che ogni anno la famiglia Schumacher debba pagare cure per oltre 7 milioni, cifre che stanno pian piano prosciugando il patrimonio dell’ex pilota.

Michael Schumacher: Corinna svende orologi e ville

Secondo le ultime segnalazioni, la moglie del pilota, Corinna Schumacher, starebbe mettendo in vendita molte delle proprietà della famiglia, tra cui orologi, ville e persino l’aereo privato. I soldi ricavati da tali vendite servirebbero per pagare le costose cure per il pilota.

Secondo il tabloid inglese “The Sun”, la cifra necessaria per le cure ammonterebbe a 7 milioni l’anno.

Gina Maria Schumacher Corinna Schumacher

Per tale motivo Corinna sarebbe stata costretta a mettere all’asta, a Ginevra, alcuni degli orologi appartenuti al marito. Dalla vendita ha ricavato ben 4,4 milioni di euro.

Erano già stati venuti, inoltre, l’aereo privato e diversi immobili inutilizzati.

Come sta ora Michael Schumacher

Ma come sta oggi l’ex pilota Michael Schumacher? Da anni le sue condizioni sono avvolte nel mistero. Le ultime notizie ufficiali risalgono al 2019, quando la famiglia rilasciò una dichiarazione: “Potete stare certi che siete ancora nelle migliori mani e che stiamo facendo tutto il possibile per aiutarvi. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo la volontà di Michael e per questo manteniamo privata una questione delicata come la sua salute“.

L’ex team principal e a.d. della Ferrari, Jean Todt, è una delle poche persone autorizzate a vedere Michael, e in una dichiarazione aveva rivelato: “C’è e quindi non mi manca, ma che non è più il Michael di prima. È diverso ed è splendidamente sostenuto da sua moglie e i suoi figli, che si prendono cura di lui. La sua vita è diversa e io ho il privilegio di poter condividere momenti con lui. Questo è tutto quello che c’è da dire“.