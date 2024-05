Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos Maria, rivela senza filtri com’è realmente il rapporto con i suoi genitori.

Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, ha recentemente svelato dettagli inediti sulla sua vita familiare durante un’intervista nel podcast Gurulandia. Il 21enne ha raccontato come sia stato crescere con due genitori famosi e le sfide che ha dovuto affrontare a causa della loro relazione turbolenta.

Nell’intervista, il giovane ha rivelato senza filtri il rapporto con i genitori, svelando retroscena inaspettati.

Carlos Maria Corona e il legame con i genitori

Carlos ha descritto Fabrizio Corona come un uomo dedicato al lavoro, anche a scapito della sua presenza come padre. “Mio papà pensa al lavoro quasi 24 ore su 24“, ha rivelato Carlos.

“Il lavoro per lui è un rifugio e lo è stato soprattutto in carcere. Lui però adesso dovrebbe fare anche altre cose, magari dedicarsi anche alle cose che gli piacciono, ad altre attività. Se mi è mancata la figura di mio padre? Lui l’ho vissuto, ma non con costanza. Quando c’era però sentivo la sua presenza. Lui mi ha sempre fatto tante cose. Mi ha portato in tanti posti e a me piaceva uscire e stare con lui. Il padre che mi dà le regole lo sto vivendo ultimamente. Lui vuole darmi un’organizzazione nella vita, perché io sono uno un po’ pigro“

Quando gli è stato chiesto se preferisse la madre o il padre, come si vede nel video Carlos ha risposto: “Una delle mie prime parole è stata papà, però penso di volere più bene alla mamma. Perché con la mamma io ho un rapporto…a mio papà voglio tantissimo bene, però mia madre è più dolce. […] La differenza del tempo che passo con mia mamma e mio padre? Lei è più tranquilla e accondiscendente, con lei faccio come voglio. Con mio padre devo stare più concentrato e attivo“.

La malattia di Carlos Maria Corona

Carlos ha anche parlato apertamente delle sue sfide di salute. Nel 2019, Fabrizio Corona aveva rivelato nella sua autobiografia che Carlos soffriva di una grave condizione psichiatrica, la psicosi transitoria acuta. Si tratta una condizione che richiede cure costanti.