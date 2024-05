Mamie Laverock, l’attrice della celebre serie “When Calls the Heart”, è attualmente ricoverata in terapia intensiva dopo essere caduta dal quinto piano di un palazzo. L’incidente, avvenuto l’11 maggio 2024, ha lasciato la giovane attrice di 19 anni in condizioni critiche. La notizia è stata divulgata solo recentemente, dopo che la famiglia ha lanciato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le spese mediche.

Secondo la campagna GoFundMe creata dai suoi genitori, Rob e Nicole Compton, Mamie Laverock è stata trasportata d’urgenza in un ospedale di Winnipeg, in Canada, subito dopo l’incidente.

Dopo due settimane di cure intensive, il 26 maggio, è stata trasferita in un ospedale di Vancouver.

Secondo quanto riportato nella campagna di raccolta fondi, la caduta avrebbe provocato gravi ferite che hanno richiesto interventi chirurgici delicati. La famiglia, sconvolta e sotto shock, ha chiesto il sostegno della comunità per affrontare questo momento difficile.

Numerosi colleghi e amici hanno espresso il loro affetto e il loro supporto per Mamie Laverock sui social media.

Mitchell Kummen, sua compagna di set, ha scritto un post su X: “Per favore, preghiamo per la mia amica Mamie. Abbiamo bisogno di un miracolo e del potere della preghiera e dell’amore“.

Please pray for my friend Mamie. We need a miracle and the power of prayer and love https://t.co/h3aQrI55We