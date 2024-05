Miriam Leone si sfoga sui social sul fisico dopo la gravidanza e rivela come vuole tornare in forma dopo il parto.

Miriam Leone pochi mesi fa ha messo al mondo il suo primo figlio, Orlando, che ha portato gioia e felicità nella vita dell’attrice. Dall’inizio della gravidanza il corpo dell’ex Miss Italia è cambiato, come è normale che sia, ma adesso Miriam sta pian piano tornando in forma.

Ma negli ultimi giorni ha pubblicato un lungo sfogo sui social in cui affronta proprio l’argomento del tornare in forma dopo una gravidanza. Ecco che cosa ha detto.

Miriam Leone si sfoga sui social

L’attrice siciliana ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram in cui parla dei cambiamenti del suo corpo dopo il parto.

“Come si ritorna in forma dopo la gravidanza?” si chiede Miriam Leone, che continua “Per me al momento è più un ritrovare forma, una forma e una forza nuova gradualmente. Pole pole. Piano piano. Lentamente“.

“Nell’esperienza di questi primi mesi di una nuova me, – continua l’attrice – di una nuova famiglia, ho aggiunto tra me e il mondo mille ponti …alle poche ore di sonno ho aggiunto un quantitativo di sorrisi non quantificabili, al contatto con me stessa, che si muove e smuove di continuo (e questo non deve agitare o preoccupare una neo-mamma, perché siamo come argilla non ancora infornata, malleabili e ci stiamo riassestando in questa forma nuova) ho aggiunto il contatto con una vita nuova che mi guarda fiduciosa, ai giorni messi in fila ho aggiunto la Felicità.”

Miriam Leone: “Tornerò in una nuova forma”

L’ex Miss Italia non vuole porsi un obiettivo sul suo fisico ma godersi il cambiamento.

“Tornerò me mille e mille volte ancora, – scrive – tornerò in una nuova forma, e sono sempre qui, sempre la stessa…grata per averci provato, felice per tutto questo amore in circolo che ossigena ogni centimetro di me. Questo raggio di sole sul viso mi ricorda che si può essere così, indefiniti e contenti“.