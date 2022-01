Ava Philippe, figlia dell’attrice pluripremiata Reese Whiterspoon, ha fatto coming out ammettendo di essere attratta da ogni tipo di persona.

La ventiduenne figlia di Reese Whiterspoon, Ava Philippe, ha fatto coming out sui social network, rendendo pubblico il suo orientamento sessuale.

La giovane modella e influencer, che somiglia in modo sbalorditivo alla mamma star, ha recentemente parlato della sua sessualità, con un Q&A rivolto mercoledì scorso ai suoi follower. Alla domanda di un follower che ha chiesto “ti piacciono i ragazzi o le ragazze?” Ava ha risposto: “Sono attratto dalle… persone! (Il genere è qualunque cosa)”

Una dichiarazione esplicita, mai fatta fino ad oggi, che però ha scatenato subito la furia degli haters, come spesso capita alle star che si espongono sui social. Ma Ava ha dichiarato una regola molto semplice che tutti devono seguire sul suo profilo: “PROMEMORIA RAPIDO: posso e bloccherò i profili che commentano messaggi bigotti/che incitano all’odio sotto i miei post. Il mio profilo Instagram non è un luogo per incitamento alla crudeltà/odio e io intendo fare tutto il possibile per mantenerlo tale. Pace e amore”.

Reese Whiterspoon non ha ancora commentato pubblicamente le parole di sua figlia, ma il loro rapporto è sempre stato molto stretto e soprattutto aperto, quindi non c’è dubbio che sosterrà la figlia qualsiasi cosa deciderà per la sua vita.

