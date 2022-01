L’opinionista del GF Vip 6 Adriana Volpe ha attaccato la sua collega Sonia Bruganelli: la frecciatina è molto incisiva.

Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste del GF Vip 6, non corre buon sangue, nonostante siano passati 4 mesi ormai dall’inizio del reality. Anzi, continuano le frecciatine da parte di entrambe, che non hanno paura di biforcare la lingua.

Questa settimana Sonia Bruganelli, intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha parlato della collega Volpe, scatenando la reazione di lei. Ecco le parole della Bruganelli: “I rapporti tra me ed Adriana Volpe sono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, già che ci siamo: la vorrei rassicurare che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto… Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena”

Adriana Volpe, proprio questo pomeriggio, ha prontamente risposto su Twitter, con un attacco molto chiaro nei confronti della Bruganelli: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”

Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza.

Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi #GFVIP — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 19, 2022

Riuscirà Alfonso Signorini a non alimentare ancora di più l’astio tra le due opinioniste? Staremo a vedere venerdì sera nella prossima puntata del GF Vip 6, in cui ne vedremo delle belle.

