Fiction d’autunno in tv: i titoli più attesi di Rai, Mediaset, Netflix, Prime Video, Disney+ e Sky

Sono tante le fiction d’autunno che vedremo in tv: ecco tutti i titoli di Rai, Mediaset, Netflix, Prime Video, Disney+, Sky e Now.

A partire da ottobre, gli amanti delle serie tv avranno l’imbarazzo della scelta. Sono tante le fiction d’autunno, alcune più attese delle altre, che vedremo durante la prossima stagione televisiva. Scopriamo le new entry e le riconferme pronte a sbarcare su Rai, Mediaset, Netflix, Prime Video, Disney+, Sky e Now.

Fiction d’autunno in tv: i titoli Rai e Mediaset più attesi

La stagione televisiva 2025/2026 si prospetta ricca di serie molto interessanti. Le fiction d’autunno, le prime a sbarcare in tv, non deluderanno nessuno. La scelta è ampia, tra Rai, Mediaset, Netflix, Prime Video, Disney+, Sky e Now. Partiamo dalla televisione di Stato, dove sono pronti a sbarcare sia nuovi capitoli di produzioni già note che titoli nuovi di zecca.

L’autunno Rai vedrà il ritorno di alcune delle serie più amate, come: Blanca, Cuori, Il commissario Ricciardi, Un professore e Makari. Tra le novità più attese ci sono: Sandokan con Can Yaman, Se fossi in te con Marco Bocci e Laura Chiatti, Estranei con Elena Radonicich e Kelum Giordano e Kabul con Gianmarco Saurino.

Anche Mediaset sfodera titoli che già sono molto amati dal pubblico, come: I Cesaroni – Il ritorno, Viola come il mare, Buongiorno, mamma! e Vanina – Un vicequestore a Catania. Per quanto riguarda le new entry abbiamo: Alex Bravo – Poliziotto a modo suo con Marco Bocci, A testa alta con Sabrina Ferilli, Una nuova vita con Anna Valle, Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik, Erica con Vanessa Incontrada e Il Don.

Fiction d’autunno su Netflix, Prime Video, Sky e Disney+

Per quanto riguarda le piattaforme streaming, le fiction d’autunno più attese sono quelle che sbarcheranno su Netflix. Dal finale di Stranger Things 5 a Nobody Wants This 2, passando per The Diplomat 3, Emily in Paris 5 e Il mostro.

Su Prime Video abbiamo Maxton Hall e Fallout, mentre su Disney+ Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 2, Only Murders in the Building 5 e All’s Fair. Infine, su Sky e Now sbarca il prequel di IT, Welcome to Derry.