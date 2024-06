Tutto pronto per il Festival Nameless 2024: ecco quando va in scena, chi sono gli ospiti e quali sono le novità di quest’anno.

Considerato l’evento italiano di riferimento per la musica elettronica e hip hop, sia a livello nazionale che internazionale, il Festival Nameless è pronto per andare in scena. Vediamo le date da segnare in agenda e chi sono gli artisti attesi in provincia di Lecco.

Festival Nameless 2024: date e novità

Il Festival Nameless 2024 andrà in scena dal 14 al 16 giugno, tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, tutti e tre in provincia di Lecco. L’edizione dello scorso anno ha visto la presenza di oltre 100mila persone, per cui gli organizzatori si aspettano un ulteriore aumento di presenze. Forse è anche per questo che sono stati apportati alcuni cambiamenti. Prima di vedere la lineup completa, con i nomi di tutti gli artisti che prenderanno parte all’evento di musica elettronica e hip hop, vediamo quali sono le novità del 2024.

La prima grandissima modifica riguarda l’abolizione dei token. Gli organizzatori del Festival Nameless hanno deciso di eliminarli, in modo da permettere a tutti i partecipanti di acquistare prodotti e servizi tramite carta di pagamento, smartphone o smartwatch. La manifestazione, da sempre molto attenta alle location ospitanti, continuerà a prestare attenzione alla sostenibilità ambientale. Nell’edizione 2024 verranno posizionate postazioni che forniranno gratuitamente acqua. Inoltre, l’accesso a tutte le aree di parcheggio sarà gratis, così da rendere più semplice l’arrivo nella zona dedicata all’evento.

Festival Nameless 2024: la lineup completa

Di seguito, la lineup completa del Festival Nameless 2024: