Il Festival di Cannes ha annunciato che le delegazioni russe non saranno le benvenute all’evento di quest’anno, che si terrà a maggio.

Nuove decisioni provengono dal mondo dello spettacolo riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina, come quella presa da Festival di Cannes proprio in queste ultime ore.

Come si evince dall’ultima dichiarazione ufficiale dell’organizzazione, le delegazioni russe non saranno ammesse al concorso quest’anno: “Il Festival di Cannes desidera esprimere tutto il suo sostegno al popolo ucraino. Stiamo aggiungendo la nostra voce a coloro che si oppongono a questa situazione inaccettabile e denunciano l’atteggiamento della Russia e dei suoi leader. Si è deciso – a meno che la guerra d’aggressione non cessi in condizioni che soddisfino il popolo ucraino – di non accogliere delegazioni ufficiali dalla Russia o di accettare la minima presenza legata al governo russo”

Gli organizzatori, inoltre, si sono detti vicini al coraggio di tutti i russi che hanno corso il rischio di protestare contro l’invasione e degli artisti e professionisti del cinema russi che si sono opposti all’attuale governo.

Il comunicato poi continua: “Fedele alla sua storia, iniziata nel 1939 nella resistenza alla dittatura fascista e nazista, il Festival di Cannes si metterà sempre al servizio di artisti e professionisti del cinema che alzano la voce contro la violenza, la repressione e l’ingiustizia”

