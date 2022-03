Lo scrittore Paolo Nori ha denunciato un episodio di presunta cancellazione da parte dell’università Bicocca di Milano di un corso su Dostoevskij.

Lo scrittore e professore giovedì 3 marzo giorni avrebbe dovuto iniziare un ciclo di 4 lezioni sullo scrittore russo Dostoevskij, partendo dal suo ultimo libro “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor Dostoevskij”, ma questo sarebbe stato bloccato a causa della situazione tra Russia e Ucraina. Con un video, Neri denuncia la decisione facendo scatenare una forte polemica sulla “censura” attuata dall’Ateneo. Ecco il video:

Sui social è scoppiata una polemica, tanto che su Twitter al primo posto tra i trend c’è proprio l’hashtag #Dostoevskij. Anche tanti politici e nomi famosi hanno commentato la vicenda tra cui la casa editrice Mondadori, Giorgia Meloni, il Movimento 5 Stelle, Matteo Renzi e tanti altri.

Il mio nemico non è il popolo russo ma il suo dittatore, il mio nemico non è #Dostoevskij e la letteratura russa, la danza bolsoj, Cechov e il teatro russo, Cajkovskji e la musica russa. La cultura non uccide, le armi sì. E di certo non ho aspettato la guerra per detestare #Putin