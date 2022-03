In provincia di Lucca c’è una statua di Putin che, per decisione del segretario PD, verrà abbattuta per rispetto al delicato momento che sta vivendo l’Ucraina.

All’interno del Parco dell’onore e del disonore a Vagli sotto, c’è una statua di Putin insieme a tanti altri personaggi di spicco. Il segretario del PD locale ha deciso di rimuovere questo simbolo come lotta e ribellione all’invasione della Russia e rispetto dell’Ucraina che è attanagliata dalla guerra.

Le dichiarazioni del segretario PD

Come riporta Today, Enzo Coltelli (segretario del PD locale) dichiara: “Per i vaglini è un disonore avere questo monumento in questo momento particolare, con un conflitto in corso. Non basta spostarla, non è questione di onore e disonore, il mondo lo ha già detto questo. Quella statua i vaglini non la vogliono, va rimossa”.

C’è anche chi si oppone alla rimozione della statua come il consigliere comunale Mario Puglia che dichiara: “Precisiamo che la scultura non è all’interno del parco dell’onore, ma arredo urbano con molti altri personaggi di livello mondiale , facenti parte del parco del marmo di Vagli – scrive Puglia sul proprio profilo Facebook. Essenziale, o bene o male, è che ne parliamo. Già si vedono centinaia di visitatori . Domenica per l’occasione riapre in centro storico a Vagli sotto un ristorante per dare i servizi a tutta questa gente“.

