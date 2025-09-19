Fellini di Ernia e Kid Yugi, il significato: “Tengo sempre stretti i miei nemici”

Fellini di Ernia e Kid Yugi travolge fin dai primi secondi. Non solo la melodia, anche il significato della canzone merita attenzione.

Ernia torna dai fan con una canzone esplosiva, nata in collaborazione con Kid Yugi. Si intitola Fellini, in omaggio al grande maestro, ma i riferimenti cinematografici non sono solo nel titolo. Scopriamo il testo e il significato del brano.

Fellini di Ernia e Kid Yugi: il significato della canzone

Contenuta all’interno dell’album Per Soldi e Per Amore, la canzone Fellini vede Ernia collaborare con Kid Yugi, all’anagrafe Francesco Stasi. Scritto dai due artisti, il brano combina beat contemporanei e arrangiamenti melodici, creando un perfetto equilibrio tra ritmo e introspezione. Il significato ruota attorno alla necessità di trovare sempre la verità in un mondo di maschere.

“Non può salvarti un bracciale Cartier

Non vai più lontano se guidi una coupé

Mangia finché c’è, però ricordati che

Un giorno morirà pure il re“.

Ernia, come suggerisce il titolo, prende spunto dalla cinematografia per descrivere il mondo contemporaneo, abitato da tante persone che fingono di essere chi non sono. Una realtà che si mescola a sogni e riflessioni personali.

“No, non farti i film, non sei Fellini

La corona ha un peso se sul capo si poggia

Ma non è essenziale per gli inchini

In fondo è un cappello da cui passa la pioggia“.

Fellini di Ernia e Kid Yugi è un brano originale, un racconto disilluso che utilizza diverse metafore cinematografiche per far capire quanto oggi la realtà somigli sempre di più a un copione. In uno scenario di questo tipo, trovare autenticità è difficile, ma non impossibile. E’ proprio questo l’invito che i due artisti fanno agli ascoltatori: vivere la vita vera perché “prima di fare veni, vidi, vici, prendi adesso perché dopo non ce n’è più“.

Ecco il video di Fellini di Ernia e Kid Yugi:

Fellini di Ernia: il testo della canzone

Arrivo fresco sgommando, non sono sazio

A-A-A-Animalesco, non sono pazzo

Ti abuso come il pancrazio…

Continua per il testo integrale