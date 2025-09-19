Grattaceli più postati su Instagram: il primo in classifica è alto 828 metri

Dalle Shanghai Tower alle Torri Petronas, passando per il One World Trade Center: ecco la classifica dei Grattaceli più postati su Instagram.

Tra le attrazioni turistiche più apprezzate degli ultimi anni ci sono anche i grattaceli. Pensate che sono talmente amati che è stata perfino istituita una giornata mondiale in loro onore. Ma sapete quali sono gli edifici più postati su Instagram? Scopriamo chi ha conquistato le prime dieci posizioni in classifica.

Quali sono i grattaceli più postati su Instagram

Al giorno d’oggi, basta controllare i numeri social per avere una panoramica del successo di una persona, di una città o di qualunque altra cosa ‘fotografabile’ o degna di interessa. Ed è proprio partendo dai movimenti virtuali degli utenti che TUI Musement, leader nel settore dei tour e delle attività, ha stilato la classifica dei grattaceli più postati su Instagram.

Strutture immense, talvolta con dettagli architettonici diversi dal solito, che sono diventate talmente importanti da conquistare una giornata mondiale a loro dedicata, il 3 settembre di ogni anno. Eppure, non tutti i grattaceli del mondo risultano appetibili per i social. Le ultime cinque posizioni in classifica, dalla decima alla sesta, sono occupate da:

Shanghai Tower (Cina): più di 114mila menzioni su Instagram, misura 632 metri ed è l’edificio più alto della Cina e il terzo più alto del mondo;

Lotte World Tower di Seoul (Corea): oltre 120mila citazioni, è alto 555 metri ed è composto da 129 piani;

30 Hudson Yards di New York (America): più di 133mila menzioni, misura 387 metri e ha 103 piani. La parte più fotografata? Il pavimento in vetro al 100esimo piano, il cosiddetto Edge;

One Vanderbilt di New York (America): oltre 171mila citazioni, è alto 427 metri e, pur avendo ‘solo’ 59 piani, ha dei cubi in vetro sospesi a 325 metri che offrono una bellissima visuale su Manhattan;

Torri Petronas di Kuala Lumpur (Malesia): più di 294mila menzioni, misurano 452 metri e comprendono 88 piani e uno skybridge che le collega al 41esimo e 42esimo piano.

Grattaceli più postati su Instagram: i primi 5 in classifica

Secondo le stime di TUI Musement, la popolarità dei grattaceli crescerà sempre di più. Di seguito le prime cinque posizioni della classifica, dalla quinta alla prima: