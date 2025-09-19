Mare in autunno: 3 mete poco care da visitare assolutamente

Quali sono i luoghi perfetti per godersi il mare in autunno? Ecco dove andare in vacanza durante la stagione autunnale!

Quando finisce l’estate non dobbiamo assolutamente scoraggiarci: in fin dei conti, se ne abbiamo la possibilità, possiamo partire per l’estero e goderci il mare anche in Autunno! Un bel modo per assaporare nuovamente aria buona, pulita e godersi ancora qualche giorno di mare prima della fine dell’anno. Ma quali sono le mete più gettonate per andare in vacanza in autunno? Scopriamo insieme 3 mete poco care che dovremmo visitare almeno una volta nella vita quando arriva da noi la stagione autunnale!

Dove andare al mare in autunno?

Uno dei posti più facilmente raggiungibili e anche più economici è sicuramente la Grecia. Creta, ad esempio, è l’isola greca perfetta da visitare in autunno per il clima. Oltre a visitare le spiagge più belle dell’isola, non possiamo non affittare una bicicletta e fare il giro delle zone più interessanti da visitare. Un ottimo metodo per scoprire nuovi posti e allo stesso tempo assaporare ancora un po‘ di relax estivo!

Un’altra meta super consigliata in autunno è Capo Verde, in Africa. Questo arcipelago offre un mare meraviglioso e indescrivibile, motivo per cui è assolutamente da visitare almeno una volta nella vita. Oltre ad offrire tanti resort e case con vista mare, a Capo Verde è possibile trovare numerosi villaggi perfetti per chi ha bambini piccoli. L’unica pecca è il vento, specialmente nel mese di novembre.

Da Tenerife a Lanzarote, le isole Canarie offrono una vasta scelta e un mare splendido. Perché non visitarle proprio nel periodo autunnale quando i prezzi, inoltre, sono anche inferiori rispetto all’estate? E oltre ad essere una meta perfetta per il clima e per i prezzi, è anche ottimo visitare le isole Canarie in autunno per poter trovare le spiagge più libere rispetto al periodo estivo. Infatti, d’estate sono super gettonate e spesso molto affollate!

Ora non ci resta che preparare le valigie e prenotare la prima vacanza dell’autunno!