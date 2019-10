Dove abita Matilde Brandi? Il suo regno tra oggetti di design e un tocco di magia

Vi sveliamo i segreti della splendida casa di Matilde Brandi, che ha scelto di arredare i suoi spazi con un tocco davvero originale e… personale!

La casa di Matilde Brandi è uno scrigno di sorprese, nel segno del glamour e della straordinaria attenzione per lo stile. Il design è curato in ogni sfumatura, e a dominare gli ambienti, caldi e accoglienti, è un tocco di arte astratta che inonda di particolarità vari angoli… Scopriamo la casa della splendida showgirl!

Nella casa romana di Matilde Brandi…

Matilde Brandi abita in una splendida casa a Roma, insieme al suo Marco Costantini e alle loro gemelle Aurora e Sofia. Il loro è un mondo fatto di glamour e colore, con un tocco vintage che si insinua tra oggetti di design dal sapore originale e personalissimo.

Alle pareti i quadri dipinti dalla showgirl, in cui spicca la sua grandissima passione per Jackson Pollock ed espressionismo. Vi portiamo proprio dentro il suo mondo, e sarà davvero difficile andarsene via…

Partiamo dalla veranda, con uno splendido salotto in vimini che offre un dolcissimo abbraccio in cui godere di splendidi pranzi o cene in piena estate, sotto il magnifico sole o la la magica luna della Capitale…

È qui che Matilde Brandi, che nel febbraio 2019 ha perso la sua adorata mamma, si intravede spesso immersa sotto la luce delle giornate più belle, tra ricordi e tanto amore, esattamente dove la madre amava tanto sedersi e rilassarsi…

Arte astratta e… questione di pennello!

Non tutti sanno che Matilde Brandi ha una grandissima passione – e anche una straordinaria abilità – per la pittura e tutto ciò che è arte astratta. Le pareti della sua casa parlano proprio di questo grande amore, che traspare nei quadri appesi a colorare le stanze, infondendo un dinamismo unico nel suo genere…

È lei stessa ad occuparsi delle creazioni che donano originalità e respiro agli ambienti, con il suo spiccato senso del glamour e la continua sete di sperimentazione…

Dai mobili alle tele, il suo pennello è padrone assoluto della scena! Ed è facile vederla passare da un outfit casalingo a… una perfetta mise da sera!

Colore e design in tutta la casa

Oltre ai dipinti di Matilde Brandi, le stanze sono cariche del suo tocco anche per quanto riguarda gli oggetti di design. Dai vasi particolarissimi ai paralumi noir, passando per specchi vintage tra oro e argento: il regno della showgirl è davvero uno scrigno di tesori per gli occhi!

Porta dallo scheletro ad arco, morbida su interni che rendono la zona living un concentrato di personalità e carattere. A terra tappeti dagli intrecci geometrici, in audace e vincente contrasto con il parquet – che tra anticamera e living presenta una deliziosa isola geometrica centrale in legno naturale -, madia total white a cassettoni rettangolari sui cui si posano un paralume oro e tre vasi sui colori del rosso, del nero e del bianco…

Poi un pouf rigido color argento, a contrastare con lo specchio luxury che si staglia sulla parete, altezzoso e sublime. Le tende? Un vero bijoux che gioca sulla fortunata accoppiata di un telo bianco e uno dalle fantasie geometriche che richiamano il tappeto, talvolta color oro e talvolta black… che classe!

Rosso e argento la fanno da padroni

Il rosso e il tocco di un argento vivo dominano alcuni punti della casa di Matilde Brandi, così come i fiori, quasi a voler dare un “punto luce” in più alla già luminosissima casa della showgirl.

Notiamo uno specchio verticale che riflette una composizione di corallo proprio davanti alla zona living, e si tratta di una vera ventata di originalità che permea il locale.

Femminilità in… un mare di scarpe!

Chic e super attenta al proprio look: a casa di Matilde Brandi non possono mancare pezzi unici… come le sue scarpe! Ne ha decine – come mostrato dal settimanale DiPiù Tv – e ad esse è dedicato un ambiente della casa… Uno stivale e un tacco per ogni evenienza, ma anche una sneaker per tutti i gusti, ma sempre a tutta femminilità!

