Grandi cambiamenti per la Doom Entertainment di Fedez e Be Group: l’azienda ha un nuovo ufficio. Il marito di Chiara Ferragni l’ha spoilerato sui social, lasciando i fan a bocca aperta. Si tratta, infatti, di una chiesa sconsacrata situata a Milano.

Dopo il caos post Sanremo 2023, Fedez è tornato in forma come ai vecchi tempi. I problemi di salute sono per lo più risolti e anche quelli che lo vedevano in crisi con Chiara Ferragni sono ormai archiviati. Non solo, in questi mesi Federico Lucia è riuscito anche a fare pace con l’amico J-Ax e con Fabio Rovazzi. L’unico passo falso l’ha fatto con Luis Sal, sparito all’improvviso dal podcast Muschio Selvaggio che conducevano insieme. Sul lato professionale, il rapper si è lanciato in un nuovo progetto che non ha nulla a che fare con la musica. Insieme a Lazza ha realizzato una bevanda in lattina, non alcolica e a basso contenuto calorico.

Grande cambiamento anche per la Doom Entertainment, società fondata da Fedez e J-Ax nel 2013 con il nome di Newtopia, che ha un nuovo ufficio. L’azienda, che dal 2020 vede come capi Federico e Be Group, che detiene il 51% delle quote, sta per cambiare sede. La location scelta dai vertici è una chiesa sconsacrata di Milano, che il marito della Ferragni ha già spoilerato sui social con un video.

Dove si trova la chiesa sconsacrata?

“Sarà la nuova sede di Doom, che abbiamo appena preso“, ha dichiarato Fedez sui social. La chiesa sconsacrata, almeno a quanto si coglie dal video, è la Horti Church, situata tra Via Orti e Via Alfonso Lamarmora, in zona Porta Romana. Si tratta di un complesso religioso edificato nel XIX° secolo, in seguito restaurato e convertito in un quartiere residenziale. La struttura vanta anche un giardino che è stato aperto al pubblico qualche mese fa.

