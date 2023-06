Qual è il significato di Bellissimissima di Alfa? La canzone sarà una delle sorprese dell’estate 2023.

Anche il giovane Alfa partecipa alla gara per il tormentone dell’estate 2023. Il cantautore genovese, classe 2000, ha pubblicato il 12 maggio su tutte le piattaforme streaming e anche in rotazione radiofonica il suo nuovo singolo estivo. S’intitola bellissimissima <3, con tanto di cuoricino realizzato, appunto, con il codice utilizzato nella scrittura dei messaggi su computer o su smartphone. Un brano leggero, allegro e che combatte determinati cliché sull’amore con uno stile fresco e innovativo. Scopriamo insieme il significato di bellissimissima di Alfa.

Bellissimissima di Alfa: il significato della canzone

Scritto dallo stesso cantautore ligure, bellissimissima <3 è il tormentone dell’estate 2023 di Alfa. Un brano che parla essenzialmente d’amore, ma lo fa in modo decisamente diverso, andando contro alcuni dei cliché su questo sentimento che spesso ci accompagnano nelle nostre relazioni. Il cantante mette infatti alla berlina sia la fase di idealizzazione iniziale sia gli equivoci che portano alla fine di una storia matura e profonda.

“Inizia sempre con

un ehi come stai?

(…)

che diventa dai andiamo a cena fuori

parlami di te e dei tuoi genitori

dell’università, dei tuoi sogni d’oro

finiamo una bottiglia e dopo m’innamoro“.

Partendo dalla domanda iniziale, il giovane Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, si lascia andare a una serie di considerazioni su alcuni dei cliché che spesso fanno parte della prima fase dell’amore, che comincia sempre con una conoscenza di base e poi si trasforma in qualcosa di più serio. Sono cliché di cui faremmo volentieri a meno, ma che è impossibile evitare. Cliché che, secondo Alfa, alla fine ci fregano sempre, e ci portano verso l’epilogo più scontato.

“E si finisce con un Ehi, tutto ok?

che diventa Chi è lui?, Chi è lei?

che diventa che i miei non piacciono ai tuoi

che diventa che mi dici dai, fai come vuoi“.

Proprio per evitare che la fine sia questa e che l’amore non possa portare ad altro che alla nascita di tutte quelle paranoie che finiscono per rovinare ogni relazione, in questa estate 2023 il cantautore ha voluto regalarci una sorta di vademecum per farci capire come funzionano le relazioni al giorno d’oggi. Perché viviamo nell’epoca di TikTok, Tinder, OnlyFans e di molte altre piattaforme che, volenti o nolenti, finiscono per influenzare anche le storie che viviamo nella quotidianità di tutti i giorni.

Ecco il video ufficiale di bellissimissima <3, uno dei tormentoni meno banali di questa stagione estiva:

Bellissimissima di Alfa: il testo della canzone

Inizia sempre con

un ehi come stai?

che diventa questa sera cosa fai?

