Origini : deriva dal termine “grana“

: deriva dal termine “grana“ Quando si usa: per intendere una persona che è causa volontariamente o involontariamente di problemi

Modi di dire: piantagrane

Il modo di dire “piantagrane” è riferito a una persona che causa, volontariamente o involontariamente, dei problemi. Questa parola italiana è utilizzabile sia al maschile che al femminile dal momento che è invariabile.

L’aggettivo si impiega anche per riferirsi a qualcuno che, per smodata scrupolosità, provoca difficoltà di diverso genere. Per estensione, allora, è utilizzabile anche riguardo a qualcuno che non è mai soddisfatto e dunque risulta essere fin troppo negativo.

Inteso come sostantivo, in italiano la parola si può utilizzare in riferimento a qualcuno che risulta essere istigatore o piantatore di zizzania.

Si comprende quindi che questo modo di dire ha diversi impieghi e dunque rappresenta un’espressione che in italiano può essere impiegata in tanti modi differenti. Ad ogni modo, quando si parla di un piantagrane non si intende mai qualcosa di positivo.

L’origine dell’espressione

L’espressione è utilizzata parecchio anche nel presente, ma poche persone ne conoscono la reale origine. Il modo di dire deriva dalla parola “grana” che ha il significato di “fastidio, seccatura”. Da questo termine è nata quindi l’espressione che pare essere di provenienza piemontese anche se questa origine non è del tutto certa.

In generale, il modo di dire deriva dal linguaggio di caserma e familiare. Inserito all’interno delle frasi rende bene l’idea di porre ostacoli su un percorso rendendolo ruvido per la presenza di granelli, sassolini e simili.

