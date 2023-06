Confcommercio ha reso noto che si prevede per il ponte del 2 giugno una spesa media di circa 400 euro a testa per gli italiani.

L’osservatorio Turismo di Confcommercio Swg ha svelato che nei giorni del ponte del 2 giugno saranno quest’anno quasi 15 milioni gli italiani che si concederanno un viaggio.

Approfittando del weekend lungo, infatti, moltissimi italiani andranno in vacanza staccando dalla quotidianità per un giro d’affari che arriverà a sfiorare i 6 miliardi di euro. In media, il budget che gli italiani hanno destinato al viaggio del ponte del 2 giugno è quest’anno di 400 euro pro capite tutto compreso.

Il meteo incerto non intomorisce gli italiani

Gli italiani che partiranno nei giorni del ponte del 2 giugno saranno quindi tantissimi anche se molti restano incerti per via del meteo. Secondo Confcommercio infatti la propensione di godersi qualche giorno di vacanza è inferiore di circa 4 punti rispetto a quella dichiarata un mese fa a causa proprio dell’incertezza del meteo.

Oltre agli italiani, anche molti stranieri hanno deciso di non farsi abbattere dalle previsioni meteo incerte. Sono infatti numerosi gli stranieri che arriveranno nel nostro Paese nei giorni del ponte del 2 giugno.

Le mete preferite per il ponte del 2 giugno 2023

Secondo la ricerca di Cna Commercio e Turismo, gli italiani andranno per questo ponte soprattutto nelle località marittime e nelle città d’arte. In molti si recheranno verso il Sud e nelle isole principali per godere del mare, mentre al Centro e al Nord si opterà soprattutto per le città ricche di arte.

Non a caso, il mare è stato scelto dal 36% degli intervistati mentre le città d’arte e i borghi hanno raggiunto insieme il 27% delle preferenze. Per la montagna partirà invece il 14% di coloro che hanno preso parte al sondaggio.

A dominare è comunque il turismo innovativo e soprattutto il turismo esperienziale che punta in particolare sull’agroalimentare e sull’artigianato.

