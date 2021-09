Il critico d’arte, con la sua pungente ironia, punzecchia il rapper per aver indossato delle scarpe col tacco insieme alla moglie Chiara Ferragni.

Risale a poco tempo fa la notizia (che vi riportiamo qui) secondo cui Fedez, ospite alla sfilata organizzata dal brand Versace, abbia deciso di indossare delle scarpe fucsia con dei tacchi a dir poco vertiginosi. Il rapper stesso ha reso nota questa scelta postando una foto con la moglie Chiara Ferragni, anche lei invitata all’evento, la quale ha ironizzato circa la differenza trai due.

Lo scatto ha destato diverse polemiche e, ovviamente, ha diviso in due il web: c’è chi ha apprezzato l’ironia e il gesto del cantante, tuttavia, altrettanti l’hanno aspramente criticato, non ritenendo il tutto consono. Ad unirsi al coro c’è stato anche Vittorio Sgarbi che, con l’ironia pungente che da sempre lo caratterizza, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post a riguardo:

“Quello zoccolo di Fedez“: una freddura mista ad una presa in giro? Conoscendo Sgarbi ed il suo modo di pensare, probabilmente è così. Fatto sta che l’ironia regna sempre sovrana quando si tratta di lui. Numerose sono state le reazioni che suscitate dal post: da una parte, c’è stato chi ha difeso il rapper, parlando di un vero e proprio attacco alla sua persona, dall’altra chi si è fatto una risata, interpretando il tutto come una battuta goliardica, ma fine a se stessa, infine, da un’altra parte ancora, chi ne ha approfittato per continuare a prendere in giro Fedez per quanto successo.

E voi cosa ne pensate? come avete interpretato il gesto di Vittorio Sgarbi?