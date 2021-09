L’attrice pubblica sul suo profilo Instagram delle foto insieme al suo ex collega da poco scomparso e gli dedica un toccante messaggio.

E’ fin troppo recente la notizia della morte di Willie Garson, dovuta ad una tragica e lunga malattia. Il lutto è avvenuto solo pochi giorni fa ma sono estremamente numerosi i messaggi di cordoglio e gli omaggi all’attore che, per la sua estrema bontà d’animo, aveva stregato il cuore di tutti.

Dopo qualche giorno di silenzio, probabilmente per metabolizzare il dolore, si è espressa anche l’attrice Sarah Jessica Parker, con cui Garson aveva lavorato più volte sul set dell’amatissima serie Sex and the City.

Qui trovate il suo post e le sue parole:

“È stato insopportabile. Talvolta il silenzio è una dichiarazione. Del peso doloroso. Dell’angoscia”. La sofferenza dell’attrice è tangibile, d’altronde, il rapporto che la legava a Willie non era solo di lavoro, ma anche di amicizia. “La grandezza della mancanza di un’amicizia durata più di trent’anni. Una vera amicizia che comprende segreti, avventure, una famiglia professionale condivisa, verità, concerti, viaggi, pranzi, telefonate nel cuore della notte, una devozione condivisa per la genitorialità con tutti i drammi e le gioie che porta, trionfi, sconfitte, paura, rabbia e anni spesi sui set (soprattutto nell’appartamento di Carrie) e risate notturne come Stanford e Carrie e come Willie e Sarah Jessica“, conclude l’attrice in questo lungo post (Vanity Fair).