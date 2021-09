L’attrice Anna Valle si è raccontata al settimanale Vero e ha svelato dettagli su come ha vissuto l’ esperienza dell’ essere madre.

Anche le cose più scontate, talvolta, possono essere una grande conquista nella quotidianità. Lo sa bene Anna Valle, ex Miss Italia e grande attrice.

La sua vittoria al più famoso concorso di bellezza nel lontano 1995 ha aperto le porte ad Anna per una grande carriera nel panorama della fiction italiana. Tuttavia, non è della sua professione che vogliamo parlare. Anna, infatti, ha rilasciato una particolare intervista al settimanale Vero in cui si è voluta soffermare per lo più su alcuni dettagli della sua vita privata. Ecco uno stralcio:

Ciò che risalta all’occhio è chiaramente una inequivocabile attenzione dell’attrice nel parlare di un argomento che le sta molto a cuore: i suoi figli. “L’ amore per i miei figli è talmente grande che è anche difficile da definire” ha rivelato la Valle, sottolineando l’idea che, per quanto essere madre sia un qualcosa di intuitivo, porta comunque con sé un’emozione speciale e fondamentale allo stesso tempo, un qualcosa che probabilmente solo una mamma stessa può realmente comprendere. “Si tratta di un’esperienza totalizzante, una sfida continua, perché cambi con loro” ha aggiunto l’ex Miss Italia, rimarcando quanto si possa parlare di un vero e proprio rapporto di crescita, dove tutte le parti possono continuamente imparare.

Cosa ne pensate delle sue parole?