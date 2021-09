L’iconico cantante pubblica sul suo profilo Instagram una divertente immagine in cui abbraccia un cesto che sa di tradizione bolognese.

Tutti conosciamo Gianni Morandi, non solo come cantante, conduttore e tantissime altre qualifiche che l’hanno reso uno tra gli artisti più versatili del panorama musicale italiano, ma anche per la sua innegabile e innata simpatia!

Qualità che ha ben dimostrato con ironia e capacità di adattamento alla modernità dei tempi che corrono: ne è una grande testimonianza questo simpatico scatto, comparso qualche ora fa sul suo profilo Instagram con la volontà di omaggiare una delle città più amate d’Italia:

“Il panino con la mortadella è Bologna“: conciso ed efficace l’omaggio che il cantante ha dedicato alla bella Bologna, città, a quanto pare, da lui molto amata, in particolare modo, per la tradizione culinaria. Morandi infatti, nello scatto, si mostra ben lieto di mostrare (ed eventualmente, poi, di abbuffarsi) un grande cesto pieno di panini con il salume per eccellenza… la mortadella!

Il sorriso del cantante è contagioso e trasmette sempre allegria e positività a tutti coloro che lo guardano.

Gianni ti si ama per la persona che sei e per la tua capacità di metterti sempre in gioco! E voi cosa ne pensate? Questo scatto vi ha strappato una risata?