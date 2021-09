In un’intervista per Chi, la make-up artist più amata d’Italia sottolinea quanto la sua famiglia abbia influito per la costruzione della sua carriera.

Se si parla di trucco, chi è la prima persona che passa per la testa alla maggior parte degli intenditori? Ma certo, parliamo di Clio MakeUp!

La ragazza è diventata una delle truccatrici più in voga del momento non solo grazie al suo innegabile talento per l’arte del make-up, ma anche per aver vissuto una vita dedita a impegno e sacrifici: la ragazza, originaria di Belluno, si è trasferita presto New York, per seguire marito e passione. Proprio su suo suggerimento, Clio ha scelto di aprirsi un canale Youtube dove insegna alle ragazze a truccarsi, dando consigli su qualità e caratteristiche dei prodotti. Proprio grazie a questa attività, Clio è diventata nota al pubblico femminile e non solo: i suoi video tutorial infatti, visualizzazione dopo visualizzazione, sono diventati per lei un vero e proprio lavoro.

In un’intervista per il settimanale Chi (immagine qui), Clio si è raccontata un po’, in particolare in merito a come è nata questa grande passione per il trucco: “Ho iniziato a fare i video nella mia camerata e sono arrivata dove non avrei mai immaginato” ha rivelato. C’è da chiedersi allora quale possa essere il suo segreto per il successo: la risposta è stata categorica, non c’è qualcuno a cui debba le sue conquiste più che alla sua famiglia. “Senza mio marito e mia cognata il sogno non si sarebbe mai avverato” ha confessato la bellunese, dimostrando quasi devozione nei confronti di chi, davanti ad un sogno così grande, non ha mai smesso di sostenerla.

Che ne pensate delle sue parole?