Il modello egiziano racconta di aver sviluppato la paura dell’acqua per via di un trauma e Alex Belli compie un gesto emozionante nei suoi confronti.

Quest’anno più che mai il Grande Fratello Vip ha aperto le porte a dei concorrenti tutti da scoprire, accomunati da storie sicuramente molto diverse tra loro, ma comunque molto forti e dense di significato.

Tra i vissuti più intensi, ritroviamo quello del modello egiziano Samy Youssef: il ragazzo, infatti, è arrivato non da troppo tempo in Italia su un barcone con tantissime altre persone insieme a lui, attraversando spesso e volentieri momenti terribili durante il viaggio. Già di per sé, l’esperienza mette i brividi, tuttavia, il modello si apre con Alex Belli, confidandogli un suo grande trauma. Blogtivu.com riporta le sue parole: “Eravamo sul barcone ed è arrivata un’onda altissima, siamo finiti in acqua. Credo che sia successo più o meno a 2 km dalla costa. Io ho bevuto un sacco di acqua salata, ma ho avuto fortuna. La corrente mi mandava avanti e le onde mi sballottavano facendomi bere tanta acqua. Pensavo di essere finito”.

A causa di queste potenti onde che spesso e volentieri lo scaraventavano in mare con una forza inaudita, il ragazzo ha sviluppato una grande paura nei confronti dell’acqua. Toccato dal forte racconto di Youssef, Alex Belli ha preso a cuore la causa, decidendo di aiutare il ragazzo a superare questa sua fobia. Come? Entrando in acqua con lui e accompagnandolo bracciata per bracciata. Ecco un’immagine del toccante momento condiviso dai due concorrenti: