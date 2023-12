Momento dedicato ai fan da parte di Fedez che ha esaudito alcune richieste dei seguaci a proposito della nuova casa…

Come noto, Fedez e Chiara Ferragni si sono trasferiti da qualche giorno nella nuova casa. Con loro, ovviamente, anche i figli Leone e Vittoria così come la cagnolina Paloma. In queste ore, il rapper ha deciso di esaudire alcune richieste dei fan con delle stories Instagram per un home tour della nuova dimora. Le immagini, però, non hanno convinto pienamente i vari utenti.

Fedez, l’home tour della nuova casa non convince

Già alcuni giorni fa, Fedez aveva mostrato alcuni aspetti curiosi della nuova abitazione in cui si è trasferito col resto della famiglia. In particolare aveva generato ilarità la gag col nuovo portone di casa per il rapper un vero e proprio “mistero”.

Adesso, come anticipato, Federico ha scelto di far vedere quasi tutto il resto dell’abitazione con un home tour per i seguaci. L’artista ha fatto vedere, anche se non soffermandosi mai troppo con le immagini, l’ampio soggiorno, la stanza da pranzo e altre diverse location della dimora, sia al primo che al secondo piano.

Si tratta, come già sapevamo, di un edificio decisamente grande e con ampi spazi ma che non sembra aver convinto troppo i seguaci dei Ferragnez. “Sicuramente è gigantesca, ma non mi piace”, ha detto un utente. “Immensa, ma sembra grigia e senza amore”. Altri utenti hanno ironizzato invece dicendo: “Si dice che Federico stia ancora girando cercando di tornare nella sua stanza”, altri invece hanno scritto: “Sono sicuro che fossi più felice nell’altra”, “Senza amore questa casa, speriamo riusciate presto a renderla più vostra”.

Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime giornate e se il rapper e la sua famiglia riusciranno ad ambientarsi e trovare il giusto feeling con la casa.

Di seguito anche alcuni post su TikTok con le immagini riprese della varie stories del rapper: