Nel giorno del suo compleanno, Fedez torna a parlare sui social e raccontato l’esito degli ultimi esami effettuati.

Tanti auguri a Fedez che oggi compie 34 anni. Dopo la dedica bellissima di sua moglie Chiara Ferragni, il rapper è uscito allo scoperto non solo per ringraziare le persone che gli hanno voluto mandare un dolce messaggio in questa bella giornata, ma anche per annunciare novità riguardo le sue condizioni di salute. Federico ha, infatti, spiegato di aver fatto degli esami il cui esito è stato abbastanza buono.

Fedez, l’esito dei nuovi esami

Fedez

Attraverso due stories su Instagram, Fedez ha ringraziato tutte le persone che gli hanno voluto mandare gli auguri via social e non in questa giornata particolarmente importante per lui. Ma non solo. Il rapper ha raccontato di aver ricevuto l’esito di alcuni esami fatti di recente e ha spiegato quale sia stato il parere dei medici.

“Allora, oggi è una giornata importante”, ha esordito Federico. “Non tanto perché è il mio compleanno, non mi interessa, ma perché ho fatto gli esami del sangue, l’emocromo. Il sangue è ok. I dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per il concerto dei Blink 182. Bimbo felice”, ha detto il rapper visibilmente emozionato.

Nella didascalia, poi, il cantante ha anche aggiunto: “Sto già piangendo, ve lo dico”, con tanto di emoticon del cuore. Senza dubbio, quindi, il regalo migliore che potesse ricevere oggi l’artista che dopo oltre una settimana di ricovero per una emorragia interna, pare piano piano essere in ripresa.

Una notizia che avrà fatto felici anche i suoi figli e sua moglie Chiara, oltre ai tanti fan che oggi gli hanno mandato gli auguri.

A tal proposito, di seguito, anche un post Instagram del rapper con una foto in famiglia per il suo compleanno: