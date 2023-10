L’attrice Suzanne Somers, storica protagonista della fiction americana Tre cuori in affitto, è scomparsa a 76 anni.

Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono Suzanne Somers, l’attrice di Tre cuori in affitto scomparsa a 76 anni dopo aver a lungo combattuto contro un cancro. La notizia è stata data da suo marito, Alan Hamel, e da suo figlio Bruce, e riportata dalle principali testate internazionali. In queste ore in tanti tra i suoi fan di tutto il mondo la stanno omaggiando e ricordando via social.

Suzanne Somers è morta: il lutto

Era nata nel 1946 a San Bruno, California, da un padre giardiniere e una madre segretaria. A causa dei problemi di alcolismo di suo padre aveva vissuto un’infanzia molto difficile e se n’era andata dalla casa dei genitori a soli 19 anni, dopo aver sposato il primo marito, Bruce Somers.

Il suo debutto nel mondo dello showbusiness è avvenuto alla fine degli anni ’60, quando iniziò a lavorare come modella per The Anniversary Game. Negli ultimi anni sui social si è fatta conoscere e apprezzare con i suoi consigli di bellezza e di benessere e in tanti, in queste ore, si stanno riversando sui suoi canali ufficiali per esprimere il loro cordoglio per la sua scomparsa.