In tanti sui social non hanno potuto fare a meno di notare una story ambigua di Fedez dopo giorni d’assenza da Instagram.

Negli ultimi giorni Fedez è stato praticamente assente sui social mentre sua moglie, Chiara Ferragni, ha continuato a postare foto delle sue vacanze estive in compagnia della famiglia e dei figli.

In tanti credono che tra i due sia in atto una presunta crisi e, nelle scorse ore, una story del rapper non ha fatto altro che alimentare le voci in circolazione. Fedez infatti ha postato l’immagine di un sasso su cui si legge: “F**k others! Love Yourself”. Si tratta di una frase riferita a sua moglie?

Chiara Ferragni – Fedez

Fedez e la crisi: il gesto ambiguo sui social

Fedez e Chiara Ferragni continuano a mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata ma da tempo, sui social, in tanti sono convinti che tra loro sia in atto una profonda crisi.

La coppia da giorni non si mostra insieme sui social e Fedez, nelle ultime ore, ha postato un messaggio che lascia presagire a molti una sua presunta crisi con la moglie. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più.