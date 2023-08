Flora Canto ha sbottato via social contro chi ha polemizzato contro suo marito Brignano per il costo dei biglietti del suo show.

Sui social c’è chi ha criticato Enrico Brignano per il costo relativo ai posti in prima fila del suo spettacolo “Ma… Diamoci del tu!”, in cui l’attore si è esibito al Teatro Verdi di Firenze. Flora Canto, moglie del celebre volto tv, ha replicato via social contro chi ha preso di mira suo marito e ha scritto: “Visto il tuo livello intellettivo, ti consiglio di andare a vedere altri artisti”. Altri utenti si sono schierati dalla parte di Flora Canto e hanno aggiunto: “Se non ti piace non ci vai”.

Flora Canto: lo sfogo per le polemiche sui biglietti di Brignano

Attraverso i social Flora Canto ha voluto prendere le difese di suo marito Enrico Brignano, preso di mira da un utente via social per il costo dei biglietti in prima fila relativi al suo spettacolo. Nelle ultime ore l’attore è balzato agli onori delle cronache per essersi lamentato a causa dei ritardi dovuti a una compagnia aerea che avrebbe dovuto portarlo quanto prima a Bari (dove era in programma proprio una data del suo tour teatrale) e per questo alcuni utenti lo hanno preso di mira sui social.