L’ex tennista Nicola Pietrangeli ha confessato di provare ancora dei sentimenti per la sua ex, Licia Colò.

Nicola Pietrangeli e Licia Colò hanno vissuto un’importante storia d’amore dal 1987 al 1994 e a seguire lei ha sposato il pittore Alessandro Antonino (che è stato suo marito per quasi 20 anni e che è padre di sua figlia Liala). Di recente l’unione tra i due è ufficialmente giunta al termine e Pietrangeli ha confessato che lui e la conduttrice si sarebbero risentiti.

“La nostra storia è durata sette anni. E non ho mai capito perché sia finita. Di recente ci siamo riavvicinati. Adesso è single. Le ho mandato personalmente l’invito alla mia festa, su WhatsApp. Ha scritto subito “Sìììì”, con faccine e cuoricini. Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere da solo. È che ho voglia di Licia”, ha confessato al settimanale Oggi.

Nicola Pietrangeli: il rapporto con Licia Colò

A sorpresa Nicola Pietrangeli ha fatto una dichiarazione “pubblica” alla sua celebre ex, la conduttrice Licia Colò (che ha di recente confermato la fine della sua unione con Alessandro Antonino). I due hanno vissuto un’importante storia d’amore che, ad oggi, non è dato sapere perché sia giunta al termine.

Nicola Pietrangeli ha ipotizzato che una delle cause possa esser stata la loro differenza d’età (di ben 30 anni), ma sulla questione al momento non vi sono conferme. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?