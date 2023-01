Federico Bernardeschi, durante un’intervista a Verissimo del 28 gennaio 2023, ha confidato a Silvia Toffanin la grande paura vissuta all’età di 16 anni. Per una grave patologia cardiaca ha dovuto interrompere la sua carriera calcistica. Fortunatamente dopo un stop forzato, la situazione è migliorata e il calciatore ha potuto riprendere gli allenamenti.

Federico dichiara di essere molto credente, purtroppo poco praticante per motivi di lavoro.

