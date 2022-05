Fabio Rovazzi di nuovo al centro di qualche rumors, questa volta per problemi di cuore. Il giovane cantante sarebbe tornato single.

Solamente poche ore fa si era parlato della pace fatta con Fedez dopo gli screzi del passato. Ma ora, per Fabio Rovazzi, sembra essere arrivata una brutta notizia a livello sentimentale. Secondo quanto si vocifera, l’artista sarebbe tornato single.

Fabio Rovazzi, problemi di cuore…

FABIO ROVAZZI

Secondo quanto si apprende anche da Diva e Donna, nella rubrica Sussurri tra Divi, Fabio Rovazzi sarebbe di nuovo single.

Da quanto si apprende, quella che fino a poco tempo fa sembra essere la sua fidanzata, Karen Kokeshi, starebbe cercando una nuova casa milanese dove andare a vivere da sola. La ragazza abitava infatti nell’appartamento di Rovazzi fino a poco tempo fa ma le cose sembrano essere cambiate.

I due si erano conosciuti nel 2019 e hanno trascorso insieme tutto il lockdown che sembrava non aver lasciato alcuna traccia negativa. Qualcosa, però, potrebbe essere cambiato di recente e come fanno notare svariati media il primo indizio arriverebbe dal profilo Instagram della Kokeshi, dove è possibile trovare l’ultima foto insieme a Fabio Rovazzi data a gennaio 2021. Nessun altro scatto della coppia come a confermare che qualcosa non sia andato nel verso giusto.

Ulteriore conferma sul fatto che il cantante sarebbe tornato single arriva da Oggi che scrive di come l’artista sia stato visto negli ultimi mesi sempre da solo e mai in dolce compagnia, della Kokeshi e di qualsiasi altra ragazza.

Ad oggi, però, nessuna conferma o smentita sulla sua situazione sentimentale. Occorrerà attendere altre “prove” per capire meglio i “problemi di cuore” di Rovazzi.

Di seguito uno degli ultimi post del cantante in compagnia della ragazza datato addirittura 2020:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG