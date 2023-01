Stories social per Alice Campello che ha raccontato la paura durante il parto e, di fatto, cosa l’abbia salvata dal peggio.

Arrivano le primissime parole live di Alice Campello dopo il parto complicato che l’aveva portata a trascorrere alcuni brutti momenti anche in terapia intensiva. La donna, reduce dalla nascita del quarto bimbo, una bellissima bambina di nome Bella, ha raccontato cosa le sia successo in quei momenti e ha ringraziato tutte le persone che si sono preoccupate per lei e non solo.

Alice Campello e il racconto post parto

ALICE CAMPELLO

“Ho aspettato di stare un po’ meglio per parlare un po’ con voi ma siccome mi mandate un sacco di messaggi e mi chiedete come sto e siete stati un sacco carini, ci tengo a fare un video e a parlare un po’ con voi”, ha detto Alice Campello questo pomeriggio con delle stories su Instagram, le prime live dopo il parto della piccola Bella.

“Devo dire che adesso io sto un po’ meglio anche se sono ancora molto sensibile ma è normale nel post parto e mi sto riprendendo anche fisicamente un po’ alla volta. Ho iniziato a fare delle camminate, sto riprendendo a fare le cose che faccio sempre”.

La moglie di Alvaro Morata è poi entrata nei dettagli di quanto le è accaduto durante il parto spiegando, di fatto, grazie a cosa è viva: “Ci tenevo a dire che grazie alle persone che hanno donato sangue sono qua e posso fare questo video. Non mi sono mai resa conto dell’importanza di donare sangue fino a quando ho partorito che mi è successo quello che mi è successo. Sono le tipiche cose che pensi non ti succederanno mai e quando ti succedono ti rendi conto di quanto siano importanti questi gesti”.

Poi anche una promessa che sa tanto anche di sensibilizzazione sul tema: “Vi giuro che la prima cosa che farò quando starò meglio sarà andare a donare sangue”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna con le foto di tutta la famiglia:

