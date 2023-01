Giulia Stabile e la lotta contro il bullismo

Nella puntata di Verissimo del 28 gennaio 2023 Giulia Stabile parla della sua terribile esperienza subita durante gli anni delle medie. La ballerina di Amici confida a Silvia Toffanin gli episodi di bullismo subiti, anche da parte degli insegnanti, soprattutto dalla docente di francese.

Spesso le difficoltà che ha dovuto affrontare derivavano dal suo modo di ridere, per il quale veniva presa in giro. Ha detto di aver provato a modificare la sua risata, e di essersi sentita felice quando perdeva la voce perché era diversa. Ha detto che è stato difficile, ma che grazie ad Amici è riuscita a superare le sue insicurezze.

La vincitrice di Amici 2021, Giulia Stabile, rivela di aver sofferto a lungo per il bullismo subito durante gli anni scolastici. Racconta di non voler passare neanche davanti alla scuola con la macchina e di chiedere alla madre di cambiare strada per evitare di incontrare alcune persone. Dice di essere stata messa da parte e insultata, trattata male sia da compagni che da insegnanti, soprattutto alle medie.

Inoltre, Giulia Stabile racconta di essere stata bullizzata anche da alcuni docenti, come la professoressa di francese che la prendeva in giro davanti alla classe. Dichiara che alle superiori è andata meglio e che soprattutto grazie ad Amici è riuscita a crescere e a superare le difficoltà. Infine, dallo studio di Verissimo, Giulia lancia un bel messaggio: “Parlarne è importante, lo faccio per tutte le ragazze che si trovano nella stessa situazione”

Giulia Stabile e l’amore

La dolcissima Giulia, dalla risata contagiosa, dichiara di essere sempre più innamorata di Sangiovanni. “Più passa il tempo e più la relazione va meglio”

Foto credits: Alessandro Treves

