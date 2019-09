Federica Pellegrini ha confermato la sua intenzione di chiudere la carriera dopo le Olimpiadi di Tokyo: e confessa di volere una famiglia e dei figli…

Può essere considerata senza alcun dubbio una delle sportive italiane migliori di sempre. Del resto sono i numeri a parlare per Federica Pellegrini, le quattro Olimpiadi, i Mondiali e gli Europei disputati, la capacità di essere ancora la più forte nonostante nel frattempo tante avversarie si siano affacciate nel mondo del nuoto. A proposito di Olimpiadi, come noto Tokyo 2020 sarà l’ultima per la Divina: ed è lì che finirà la sua carriera, è lì che si aprirà una nuova fase. Che sia pronta per mettere su famiglia (magari con quel Matteo Giunta che nonostante le smentite dei diretti interessati sembra poter essere il suo compagno)? Da una sua intervista a 361 Magazine trapela qualcosa del genere. “Spero che dopo le Olimpiadi da donna si apra una nuova avventura con una famiglia e dei figli”.

Federica Pellegrini: il ritiro dopo Tokyo

Nessun ripensamento, dunque, nonostante quella gara vinta agli ultimi Mondiali. “Per me Tokyo sarà l’ultima gara, perché comunque avrò quasi 32 anni dopo pochi giorni ed è giusto finire la mia carriera che nel nuoto è già abbastanza prolungata. Ho iniziato a vincere quando ero davvero tanto giovane, sono stata catapultata in un mondo di riflettori che avevo solo 16 anni e forse non ero neanche pronta.

Ha bisogno di vivere una vita “normale”, Federica Pellegrini, come lei stessa sottolinea: “Diciamo che se da un lato mi piaceva e mi piace vincere e mi piace che la gente mi riconosca dall’altro ho bisogno di normalità, della mia famiglia, dei miei valori fondamentali”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno insieme?

Matteo Giunta

Hanno smentito, dicendo di essere solo allieva e maestro, ma Matteo Giunta – allenatore di Federica – e la Pellegrini sono sembrati molto affiatati nel corso di un evento tenutosi a Roma poche settimane fa. Che sia proprio lui – oltretutto cugino del suo ex, Filippo Magnini – l’uomo con cui costruirà una famiglia dopo aver “appeso il costume” al chiodo?